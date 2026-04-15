Victoria Schiro obtuvo la posdoctoración en Derecho en la Universidad Nacional de Rosario

La vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNICEN, Victoria Schiro, obtuvo este miércoles la posdoctoración en Derecho otorgada por la Universidad Nacional de Rosario, tras defender su trabajo final en el marco del Programa de Posdoctoración.

Schiro presentó la investigación titulada “El derecho al cuidado y el Derecho Privado. Respuestas jurídicas de naturaleza patrimonial”, con la que alcanzó esta nueva instancia de formación académica.

El logro adquiere un valor particular, ya que fue la primera graduada de la Facultad de Derecho de Azul, unidad académica en la que hoy se desempeña como vicedecana.

En la actualidad, además, es profesora titular en las cátedras de Derecho de las Sucesiones, Derecho de Familias y Bioderecho. En su trayectoria académica cuenta con una Maestría en Derecho Privado y un Doctorado en Derecho, ambos por la Universidad Nacional de Rosario.

Su trabajo se inscribe en el campo del derecho privado y los estudios de género, con foco en las respuestas jurídicas vinculadas al cuidado.