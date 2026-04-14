Esclarecieron un robo rural tras un allanamientos

Una investigación iniciada a partir de la denuncia por un robo en un establecimiento rural permitió al Comando de Prevención Rural (CPR) de Bolívar avanzar en el esclarecimiento del hecho y recuperar parte de los elementos sustraídos.

Las tareas investigativas derivaron en la identificación de un sospechoso y en la obtención de una orden judicial para realizar un allanamiento, que se concretó en las últimas horas con resultado positivo. Durante el procedimiento, el personal policial secuestró armas de fuego, municiones, herramientas y otros elementos considerados de interés para la causa.

En el marco del mismo operativo, también se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes, por lo que el imputado quedó a disposición de la Justicia.

La causa es llevada adelante por la UFI N° 11, mientras que la investigación continúa con el objetivo de establecer la totalidad de las responsabilidades y posibles derivaciones del caso.

Cabe señalar que el CPR de Bolívar depende funcionalmente de la Coordinación de Seguridad Rural Olavarría, desde donde se articulan este tipo de intervenciones en la región.