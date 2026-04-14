Bolívar: infracción de tránsito por circular sin iluminación reglamentaria

Ph: Prensa CPR

En el marco de un operativo de control y de rutina, personal del Comando de Prevención Rural de Bolívar interceptó un vehículo que circulaba sin utilizar el sistema de iluminación exigido por la normativa vigente.

Durante la inspección se constató la irregularidad, por lo que se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente por violación a la Ley Nacional de Tránsito.

Tomó intervención el Juzgado de Faltas de Bolívar.

En ese sentido, se indicó que se continúan reforzando los controles vinculados a la seguridad vial en rutas y caminos rurales.