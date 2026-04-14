EL CPR labró una infracción sanitaria a un transporte de hacienda

Ph: Comando de Prevención Rural Olavarría.

En el marco de un operativo de control, personal del Comando de Prevención Rural de Olavarría detectó irregularidades en la documentación sanitaria de un transporte de ganado.

Durante la inspección se constató que la habilitación sanitaria del acoplado no coincidía con la identificación exhibida, lo que configura una infracción a la normativa vigente.

Se labraron las actuaciones correspondientes con intervención de la Oficina Local del SENASA.

En ese contexto, se indicó que se continúan reforzando los controles vinculados a la trazabilidad y legalidad en el traslado de hacienda.