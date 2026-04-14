Personal del CPR Olavarría infraccionó a un transportista por múltiples fallas sanitarias y operativas

En el marco de patrullajes preventivos, personal del Comando de Prevención Rural de Olavarría interceptó un transporte de ganado en el que se detectaron diversas irregularidades sanitarias y operativas.

Durante la inspección, los efectivos advirtieron la falta de documentación obligatoria, la ausencia de sistemas adecuados para la descarga de efluentes y deficiencias en las condiciones de traslado de los animales, en infracción a la normativa vigente.

A partir de estas constataciones, se labraron las actuaciones correspondientes con intervención de la Oficina Local del SENASA.

Desde el área se indicó que los controles se sostienen y profundizan en todo el partido, con foco en garantizar la sanidad, la trazabilidad y el bienestar animal en el movimiento de hacienda.