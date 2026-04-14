Operativo del CPR Olavarría: Infraccionan a un contratista rural por circular con exceso de enganches en maquinaria agrícola

Tomará intervención el Juzgado de Faltas a cargo del doctor Luciano Ariel Blanco.

En el marco de recorridas preventivas, personal del Comando de Prevención Rural de Olavarría interceptó un tractor perteneciente a un contratista rural que circulaba con una cantidad de enganches superior a la permitida por la normativa vigente.

Durante el control, los efectivos constataron la irregularidad y procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente por violación a la Ley Nacional de Tránsito, al tratarse de una configuración que compromete la seguridad en la vía pública.

Tomó intervención el Juzgado de Faltas local a cargo del doctor Luciano Ariel Blanco.

En ese sentido, se indicó que se continúan reforzando los controles sobre la circulación de maquinaria agrícola, especialmente en zonas rurales y accesos, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar condiciones seguras de tránsito.