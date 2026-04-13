Choque en Avenida Del Valle: un Ford Taunus y una Amarok los protagonistas

Un siniestro vial se produjo este lunes en la avenida Del Valle, casi en su intersección con España, en direccion a avenida Pringles, donde colisionaron por alcance un Ford Taunus y una camioneta Volkswagen Amarok.

Producto del fuerte impacto, el tránsito debió ser interrumpido en el sector para permitir las tareas de rigor. En el lugar trabajó personal de la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad, quienes ordenaron la circulación vehicular.

De acuerdo con las primeras informaciones, la peor parte del choque la sufrió el Ford Taunus, que presentó daños materiales de consideración en su estructura tras el golpe contra la camioneta. Concurrió una ambulancia por prevención.