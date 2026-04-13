La Sinfónica Municipal abre el ciclo «Clásica y Solidaria» a beneficio de la Escuela «Mercedes Sosa»

Este domingo 19 de abril a las 20 horas, la Orquesta Sinfónica Municipal ofrecerá el primer concierto del ciclo «Clásica y Solidaria 2026» en el Teatro Municipal.

La presentación será a beneficio de la Escuela de Educación Artística N° 3 «Mercedes Sosa». La dirección estará a cargo del maestro Diego Lurbe.

La entrada es libre y gratuita, aunque quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo, por sobre o por billetera virtual.

El programa incluye la Obertura Leonora N° 3, Op. 72 de Ludwig van Beethoven; el Concierto para oboe, violín, cuerdas y continuo BWV 1060R de Juan Sebastián Bach, con Carlos Orlando en oboe y Gastón Orlando en violín como solistas; y la célebre Sinfonía N° 5 en Do menor, Op. 67, también de Beethoven.