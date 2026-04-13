Tragedia en la Ruta 205: un hombre murió arrollado por un camión mientras cambiaba una cubierta

Fuente y foto: Ahora Saladillo – Diario On Líne

Un hombre de 63 años falleció esta tarde en la Ruta Nacional 205, a unos 5 kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham, tras ser embestido por un camión mientras cambiaba una cubierta pinchada.

La víctima, identificada como Marcelo Lerca Moreno, profesor del Centro Universitario Regional Saladillo (CURS), regresaba a La Plata cuando su vehículo —un Toyota Etios rojo— sufrió un desperfecto y quedó a pocos centímetros de la cinta asfáltica. Al bajarse a cambiar el neumático, un transporte que circulaba por la ruta lo arrolló.

Falleció en el acto.

El cuerpo quedó tendido en la banquina y, tras las pericias policiales, fue trasladado a la morgue. Al lugar concurrieron efectivos de la Policía, personal de Corredores Viales y agentes municipales de Seguridad Vial. La ruta permaneció cortada al tránsito hasta que se completó el levantamiento de rastros.