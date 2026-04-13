Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal: este fue el reparto en los municipios de la Séptima Sección

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires distribuyó $13.010 millones entre los 135 distritos bonaerenses en el marco de la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).

Los ocho municipios de la Séptima Sección Electoral recibieron fondos según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), con el objetivo de atender atrasos de Tesorería y financiar proyectos locales.

De acuerdo al detalle oficial, los montos asignados ordenados de mayor a menor fueron: Olavarría ($131,85 millones), Azul ($91,71 millones), Bolívar ($78,98 millones), Veinticinco de Mayo ($60,15 millones), Saladillo ($38,79 millones), Tapalqué ($36,53 millones), General Alvear ($29,85 millones) y Roque Pérez ($25,44 millones).

La distribución se realizó en base al CUD, una fórmula que contempla variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas, por lo que los distritos con mayor peso relativo dentro de la sección concentraron una mayor porción de los recursos.

El FEFIM está destinado a cubrir atrasos de Tesorería y financiar iniciativas en infraestructura, ambiente y desarrollo social, en un contexto de dificultades financieras para los municipios, marcado por la caída de la recaudación y restricciones en los recursos disponibles. El fondo se integra con el 8% de los recursos provenientes del endeudamiento autorizado, con una garantía mínima de $250.000 millones, y los desembolsos se realizarán en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027.

Actualmente el 70% de los fondos se distribuye directamente a los municipios según el CUD, mientras que el 30% restante financia programas provinciales. En ese marco, intendentes de distintos espacios políticos plantearon la posibilidad de que la totalidad de los recursos sea de libre disponibilidad para afrontar gastos corrientes ante la situación económica de los distritos.