Médicos de PAMI iniciaron un paro de 72 horas y tiene altísimo impacto en Olavarría

Los médicos de cabecera de PAMI iniciaron este lunes un paro de 72 y la medida tiene altísimo impacto en Olavarría. El conflicto se originó a raíz de la resolución 1107/2026 que modifica el esquema de pagos y que el domingo dio a conocer En Línea Noticias.

La medida, impulsada a nivel nacional por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), denuncia un fuerte recorte en los ingresos y advierte por el riesgo en la continuidad del servicio para los afiliados.

En la ciudad, los profesionales confirmaron su adhesión a la medida de fuerza, que incluye la suspensión de la atención habitual mientras se garantizan las urgencias.

«Con la propuesta nueva que nos hacen ganaríamos bastante menos», señaló el médico Diego Saluzzi, uno de los que lleva adelante el paro en Olavarría, en declaraciones a colegas de Central de Noticias.

El conflicto también tiene alcance regional: médicos de Azul, Bolívar y Tandil se plegaron a la protesta. En este último distrito denunciaron recortes de hasta el 52,5% en los haberes, además de otros problemas como la falta de profesionales y dificultades en la cobertura.

El eje del reclamo está en la modificación del esquema de honorarios. Hasta ahora, los médicos trabajaban con un sistema mixto: cobraban una cápita fija por paciente más adicionales por consultas, visitas domiciliarias y otras prestaciones. «Teníamos un sistema capitado mixto. Cobrábamos una cápita de unos 800 pesos por paciente. Yo tengo alrededor de 400 pacientes, ganaba unos 300 mil pesos a principio de mes. Después se pagaba por prestación y eso llegaba a unos 500 mil pesos aproximadamente», explicó Saluzzi.

Con la nueva normativa, el sistema pasa a ser exclusivamente capitado. «Ahora quieren hacer todo un sistema capitado, no pagar por prestación. Aumentaron un poco la cápita pero estamos en una situación crítica que no se puede mantener el consultorio», advirtió.

El impacto ya se hace sentir en la atención. «Estamos de paro nosotros también, el paciente de PAMI hoy tiene que pagar particular. No podemos atender por esa plata», sostuvo el profesional. Además, remarcó que los médicos esperan una mejora en la propuesta: «Estamos a la espera a ver si podemos tener una mejor oferta». El conflicto también tiene antecedentes recientes en la ciudad. «El mes pasado se atrasaron en los pagos, por eso ya habíamos tomado la decisión de no atender. Y ahora salen con esto», agregó.

Desde el organismo sostienen que no se trata de un ajuste, sino de una reconfiguración del sistema que incrementa el ingreso fijo y permite ordenar el gasto. Según indicaron, el valor por paciente se elevó de $900 a $2.100 mensuales, lo que implicaría mejoras en los ingresos base. Como ejemplo, señalaron que un médico con 800 afiliados pasaría de cobrar $756.800 a $1.680.000 mensuales. Además, argumentan que la eliminación de adicionales busca simplificar el sistema y mejorar los controles sobre las prestaciones.

Sin embargo, desde APPAMIA rechazan esa visión y consideran que el nuevo esquema desfinancia la actividad. «El médico de cabecera actúa como un tutor de salud, disponible para el paciente en todo momento. Con este cambio, el sistema de pago se modifica drásticamente y hace inviable la práctica médica», afirmó el delegado provincial Atilio Rossi. También cuestionó que el nuevo modelo no contemple la intensidad de la atención: «Hoy se paga lo mismo independientemente de cuántas veces se atienda a un paciente. Eso no refleja la realidad de la práctica médica».

El paro se enmarca en un escenario más amplio de tensión en el sistema de salud. Distintas entidades médicas impulsaron la medida junto a clínicas, sanatorios y hospitales privados que también reclaman por deudas y recortes. Mientras tanto, los profesionales advierten que, de no haber cambios en la política de pagos, la continuidad del sistema de atención para afiliados de PAMI podría verse comprometida.