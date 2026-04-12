PAMI fijó en $2.100 la cápita para médicos de cabecera

El organismo actualizó el nomenclador y estableció un nuevo esquema de retribución a partir de abril de 2026. Los cambios reducen el número de prestaciones pagas y generan interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó el 9 de abril de 2026, a través de la Resolución N° 1107/2026, un nuevo esquema de retribución para los médicos de cabecera. El valor de la cápita —el monto mensual que el organismo abona por cada afiliado asignado— quedó fijado en $2.100 a partir del módulo prestacional de abril de 2026.

El ingreso posible y sus límites

Un médico de cabecera que atiende a dos afiliados por hora, en jornadas de ocho horas diarias de lunes a viernes, durante un mes de veinte días hábiles, realiza 320 atenciones. Con una cápita de $2.100 por afiliado, el ingreso bruto mensual derivado de esas atenciones asciende a $672.000.

De ese monto deben descontarse los costos propios del ejercicio profesional independiente: alquiler o mantenimiento del consultorio, insumos, cargas impositivas y aportes previsionales. A eso se suma el tiempo que demanda el circuito administrativo de la Orden Médica Electrónica (OME), requerida para validar cada prestación que se abona por fuera de la cápita.

El sistema de cápita fija, además, no distingue entre afiliados que consultan regularmente y aquellos que no lo hacen: el médico percibe el mismo monto independientemente del nivel de uso efectivo de su servicio.

Menos prestaciones dentro del nuevo esquema

La resolución introduce modificaciones en el nomenclador que reducen el número de prácticas con pago adicional. Tres códigos fueron eliminados: la devolución del control anual de salud, la consulta de control del desarrollo infantil y la consulta pediátrica de seguimiento. Otras dos prestaciones —la consulta clínica presencial y el control anual de salud— pasaron a quedar incluidas dentro de la cápita, sin retribución separada.

Las únicas prestaciones que continúan abonándose por acto médico son las consultas domiciliarias —fijadas en 40 unidades— y la atención de afiliados fuera de cápita o en tránsito —26,75 unidades—, ambas sujetas a la emisión de una OME.

Se elimina el incentivo de posgrado

La misma resolución deja sin efecto el incentivo económico para la formación de posgrado de los médicos de cabecera, creado mediante la Resolución 264/2023. El organismo argumenta que «se han cumplido los objetivos planteados», sin aportar información adicional sobre los resultados del programa ni sobre el impacto que su eliminación podría tener en la formación continua de los profesionales.

Sin referencia a la inflación

El texto de la resolución no incluye ninguna mención a índices de actualización ni a la evolución del costo de vida. El único antecedente citado es la resolución RESOL-2025-2574-INSSJP-DE#INSSJP, que había aprobado un incremento anterior con vigencia en noviembre y diciembre de 2025, sobre la base de los valores de diciembre de 2024.

La ausencia de un criterio de actualización explícito dificulta evaluar si el valor fijado representa una mejora real respecto de períodos anteriores o simplemente un ajuste nominal en un contexto de inflación sostenida.

El impacto sobre los afiliados

El sistema de médicos de cabecera es la puerta de entrada a la atención de los más de cinco millones de jubilados y pensionados que cubre PAMI en todo el país. Cuando las condiciones económicas del ejercicio profesional se deterioran, las consecuencias recaen directamente sobre los afiliados: menor disponibilidad de profesionales dispuestos a integrar el padrón, dificultades para conseguir médico de cabecera y riesgo de discontinuidad en el seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, que la propia resolución identifica como prioridades sanitarias.

La Resolución N° 1107/2026 fue firmada por el director ejecutivo del organismo, Esteban Ernesto Leguizamo.