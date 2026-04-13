Secuestraron dos motocicletas en operativos de prevención

Personal del Gabinete Operativo de la SubDDI Olavarría, en conjunto con agentes de la Secretaría de Protección Ciudadana, realizaron operativos de prevención de robo y hurto de automotores y motovehículos en distintos puntos de la ciudad.

En uno de los procedimientos, los efectivos interceptaron una motocicleta marca Dayang que era conducida por un hombre con domicilio en Olavarría. Al verificar el número de motor en el sistema policial, se constató que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto ocurrido en el año 2022. En este caso interviene la UFI N° 2 a cargo del doctor David Carballo.

Por otra parte, en un sector diferente de la planta urbana, se procedió a la incautación de una motocicleta marca Kymco, también conducida por un hombre oriundo de la ciudad. El vehículo presentaba el número de motor suprimido.

A raíz de este hallazgo, se labraron actuaciones por infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal, con intervención de la UFI N° 4 que dirige la doctora Paula Serrano.