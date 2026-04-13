Olavarría recibió casi $132 millones del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires transfirió $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses en el marco de la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).

En el marco de esas transferencias, Olavarría recibió $131.850.000, distribuidos según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), con el objetivo de atender atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura.

El reparto se realizó a partir del CUD, una fórmula que contempla variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas, por lo que los distritos más grandes concentraron una porción mayor de los recursos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la transferencia se concretó en un contexto fiscal complejo, marcado por la caída de la recaudación y el recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional.

«Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia (…) Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones», indicaron desde el Ministerio de Economía que conduce Pablo López. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó que el desembolso está vinculado a la reciente colocación de deuda provincial, que alcanzó los $232.000 millones.

En cuanto al uso de los recursos, la normativa establece que el 70% se distribuye entre los municipios según el CUD y el 30% restante se destina a programas provinciales. Intendentes de distintos espacios políticos, incluidos sectores del radicalismo, plantearon que la totalidad de los fondos sea de libre disponibilidad para afrontar gastos corrientes. Desde el Ejecutivo provincial indicaron que no hay objeción a esa posibilidad, aunque aclararon que cualquier modificación debe pasar por la Legislatura bonaerense.

El FEFIM se financiará con el 8% de los recursos provenientes del endeudamiento autorizado, con una garantía mínima de $250.000 millones desde Rentas Generales, y los desembolsos se realizarán en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027.