Operativos regionales del Comando de Patrullas: infracción sanitaria por certificado de lavado no conforme en transporte de hacienda

En el marco de un operativo de control sobre rutas, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Bolívar detectó una irregularidad en la documentación sanitaria de un transporte de hacienda.

Durante la inspección, los efectivos constataron que el traslado contaba con la documentación respaldatoria exigida, aunque el Certificado de Lavado y Desinfección presentado no se ajustaba al modelo oficial establecido por SENASA, lo que motivó la intervención.

Ante esta situación, se procedió a labrar la infracción correspondiente, con intervención de la Oficina local del organismo sanitario.

Desde el área se indicó que este tipo de controles se intensifican con el objetivo de garantizar la validez de la documentación y resguardar las condiciones sanitarias en el traslado de animales.