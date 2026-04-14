Un gran marco de público participó de la propuesta “Amigos o enemigos” en el Bioparque “La Máxima”
En la tarde del último sábado se desarrolló una propuesta en el Bioparque Municipal “La Máxima”, en el marco del Mes del Animal. La actividad consistió en una charla titulada “¿Amigos o enemigos?”, orientada a acercar a la comunidad al conocimiento de serpientes, arañas y escorpiones.
La iniciativa convocó a una importante cantidad de asistentes, entre ellos familias y público en general, que participaron de una jornada con instancias teóricas y prácticas frente a la Casona “Doctor Carlos Alberto Romero”. Además, se realizó una recorrida guiada por el reptilario.
Desde el Bioparque Municipal se indicó que la actividad tuvo como objetivo promover la educación ambiental y brindar información sobre especies consideradas “incomprendidas”, debido al desconocimiento de su función dentro del ecosistema. En ese sentido, se buscó fomentar el conocimiento, la convivencia y la protección de estos animales.