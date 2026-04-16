Bolívar: El CPRO realizó una inspección en un frigorífico del Parque Industrial
En el marco de operativos de control, personal del Comando de Prevención Rural de Bolívar llevó adelante tareas de fiscalización en establecimientos vinculados a la actividad ganadera.
Durante el procedimiento, se realizó una inspección en corrales de un frigorífico ubicado en el Parque Industrial de la ciudad, donde se verificaron las condiciones operativas y el control de la hacienda.
Según se informó, estas acciones forman parte de los controles habituales orientados a garantizar la trazabilidad, la sanidad y el cumplimiento de la normativa vigente dentro del circuito productivo.