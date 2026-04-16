Bolívar: El CPRO realizó una inspección en un frigorífico del Parque Industrial

La Región
Por En Linea Noticias 0

En el marco de operativos de control, personal del Comando de Prevención Rural de Bolívar llevó adelante tareas de fiscalización en establecimientos vinculados a la actividad ganadera.

Durante el procedimiento, se realizó una inspección en corrales de un frigorífico ubicado en el Parque Industrial de la ciudad, donde se verificaron las condiciones operativas y el control de la hacienda.

Según se informó, estas acciones forman parte de los controles habituales orientados a garantizar la trazabilidad, la sanidad y el cumplimiento de la normativa vigente dentro del circuito productivo.

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