Martín Endere reclamó a la Provincia informes sobre el estado del arroyo Tapalqué

El diputado provincial Martín Endere presentó un pedido de informes al gobierno bonaerense para conocer qué medidas se adoptaron en relación al cuidado del arroyo Tapalqué, que atraviesa el centro-sur de la provincia de Buenos Aires a lo largo de 120 kilómetros, pasando por los partidos de Benito Juárez, Olavarría, Azul, Tapalqué y General Alvear.

En la iniciativa, el legislador solicita que se detalle si se realizaron estudios de contaminación en los últimos años y cuáles fueron sus resultados, además de requerir información sobre acciones vinculadas a la protección de la flora y fauna autóctona.

También pidió precisiones sobre las políticas implementadas en el marco de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral (EJEAI) y si existió articulación con el Municipio de Olavarría.

“Si bien el arroyo Tapalqué atraviesa varios partidos de la Provincia, el presente proyecto tiene como foco al partido de Olavarría porque fue una iniciativa de los vecinos olavarrienses, a través de la mesa de ayuda ‘Voces por la Educación’”, explicó Endere.

“Existe una enorme preocupación por el uso irresponsable del espacio público y el escaso cuidado derivado de una conciencia social ambiental degradada por la falta de contenidos en el abordaje y el deterioro del tejido educativo”, agregó.

Por último, el legislador fue crítico con el rol del Estado en esta problemática: “Hoy existen solo esfuerzos valiosos que realizan niños, adolescentes y jóvenes desde las instituciones escolares junto a docentes apasionados, comprometidos con el cuidado del medio ambiente de nuestra ciudad y en especial con nuestro querido Arroyo Tapalqué que clama a gritos por su protección. No hay un acompañamiento real ni del Municipio ni de la Provincia”.