Único medio/ Derrame de mercurio en Villa Laclau: trabajan bomberos con un amplio operativo

Un operativo de emergencia se desplegó este miércoles por la noche a partir del derrame de mercurio tras la caída de un tablero en un inmueble.

Según pudo reconstruir En Línea Noticias, único medio en el lugar, trabajaron dos dotaciones de bomberos: una de Loma Negra y otra del cuartel central de Olavarría.

En una primera instancia trabajó el personal de Loma Negra, que identificó el sector afectado, señalizó la zona y estableció un perímetro de seguridad de aproximadamente 50 metros.

Minutos más tarde arribó una segunda dotación con personal especializado en derrames de sustancias tóxicas, cuyos integrantes ingresaron con trajes especiales para iniciar las tareas de extracción del material.

El derrame se habría originado a partir de la rotura de al menos una ampolla de mercurio contenida en un tablero que cayó al suelo.

En el lugar también se hizo presente personal policial.

Alrededor de las 22.30 la situación parecía controlada y los voluntarios que tomaron parte del operativo comenzaron a desplegarse.