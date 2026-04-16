Se conocen más precisiones del derrame de mercurio en Villa Laclau

Una ampolleta que contenía mercurio cayó al piso mientras se realizaban trabajos de refacción en una vivienda antigua de Villa Laclau, desencadenando el operativo de emergencia que se desarrolló este miércoles por la noche con la intervención de dos dotaciones de bomberos.

Según fuentes consultadas por En Línea Noticias, el derrame en sí fue de escasa magnitud, pero la presencia del material obligó a activar los protocolos establecidos para el manejo de sustancias peligrosas.

Se cree que ampolleta formaría parte de un tablero eléctrico de antigua data que, según las primeras informaciones, podría tratarse de un tablero de tipo industrial. Se cree que el mercurio era utilizado para medir temperatura, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Al lugar, primero, concurrió una dotación de Bomberos de Loma Negra y para la resolución del incidente concurrió en apoyo una unidad del cuartel central con personal especializado, quienes lograron encapsular el material recuperado en recipientes de vidrio. En la vivienda se habrían hallado además otras probetas con mercurio.

Para este jueves se prevé que tanto el mercurio recuperado como las probetas restantes sean trasladados a la Facultad de Ingeniería de la UNICEN para su disposición y tratamiento seguro.