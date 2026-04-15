Inferiores: se juega la quinta fecha del Apertura “Mario Buceta” con el clásico entre El Fortín y Ferro como eje

Ph: Verito Fotografías

La competencia de divisiones inferiores tendrá continuidad este fin de semana con la disputa de la quinta fecha del torneo Apertura “Mario Buceta”, que presenta como principal atractivo el clásico entre El Fortín y Ferro Carril Sud.

El cruce entre ambos se desarrollará en doble jornada. Por un lado, el viernes en el “Ricardo Sánchez” comenzará la actividad desde las 17:15 con los encuentros de quinta, sexta y séptima división. En ese marco, tras el primer partido, se realizará un acto por la inauguración de la iluminación del escenario. La continuidad será el sábado en el “Domingo Colasurdo”, donde desde las 10:30 jugarán las categorías décima, novena, octava y Sub 15 promocional.

El resto de la fecha también tendrá actividad repartida en distintos escenarios. Racing A. Club y Loma Negra se enfrentarán en Municipales el sábado desde las 9:30 en décima, novena y octava, mientras que luego invertirán localía para disputar los encuentros de séptima, sexta y quinta en cancha del celeste desde las 10.

En Embajadores, Villa Mailín se medirá ante Colonias y Cerros el sábado a las 14 en séptima división.

Atlético Hinojo será local ante Municipales en el “Enrique De la Quintana”, con partidos desde las 10 en décima, novena y séptima.

Estudiantes recibirá a Sierra Chica en el “Pedro Iriart Legorburu”, con actividad desde las 11 en sexta, novena y décima.

Por su parte, San Martín será local ante Embajadores en el “Pozo Serrano”, donde desde las 11 se jugará en décima, octava, sexta y quinta.

En esta jornada tendrá fecha libre Luján.