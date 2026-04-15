Se juega la octava fecha de la Unión Deportiva Regional con partidos durante todo el fin de semana

Ph: Fotografías Verito

La Unión Deportiva Regional disputará su octava fecha con una programación distribuida entre viernes, sábado y domingo, en el marco de la competencia de primera y Sub 21.

Serán parte de la jornada los 12 equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría, con ocho de ellos en condición de local. En tanto, Colonias y Cerros, Ferro Carril Sud y Racing A. Club deberán presentarse fuera de la ciudad.

La actividad se pondrá en marcha el viernes en la Zona “A”, con el encuentro entre Loma Negra y Espigas. En ese mismo grupo, Balonpié será local el domingo frente a Colonias y Cerros.

En la Zona “B”, Atlético Hinojo recibirá a Jorge Newbery, Vélez enfrentará a Racing A. Club —en un partido que se jugará sin público visitante— y San Martín será local ante Barracas.

Por la Zona “C”, Sierra Chica jugará ante Urdampilleta, Bancario será local frente a Ferro Carril Sud y El Fortín recibirá a Casariego.

En la Zona “D”, Embajadores se medirá con Racing de La Madrid, Estudiantes enfrentará a Bull Dog en el único encuentro previsto para el sábado, y Municipales cerrará su participación como local ante Pirovano.

Programa completo

Zona “A”

Loma Negra vs. Espigas: viernes a las 18:45 en Sub 21 y 21:00 en primera

Balonpié vs. Colonias y Cerros: domingo a las 13:30 en Sub 21 y 11:00 en primera

Zona “B”

Atlético Hinojo vs. Jorge Newbery: domingo a las 12:00 en Sub 21 y 14:15 en primera

Vélez vs. Racing A. Club: domingo a las 13:00 en Sub 21 y 15:00 en primera (sin visitantes)

San Martín vs. Barracas: domingo a las 11:45 en Sub 21 y 14:00 en primera

Zona “C”

Sierra Chica vs. Urdampilleta: domingo a las 10:45 en Sub 21 y 13:00 en primera

Bancario vs. Ferro Carril Sud: domingo a las 10:30 en Sub 21 y 12:30 en primera

El Fortín vs. Casariego: domingo a las 11:45 en Sub 21 y 14:00 en primera

Zona “D”

Embajadores vs. Racing LM: domingo a las 14:00 en Sub 21 y 12:00 en primera

Estudiantes vs. Bull Dog: sábado a las 16:45 en Sub 21 y 19:00 en primera

Municipales vs. Pirovano: domingo a las 12:45 en Sub 21 y 15:00 en primera