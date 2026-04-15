Se juega la octava fecha de la Unión Deportiva Regional con partidos durante todo el fin de semana
Ph: Fotografías Verito
La Unión Deportiva Regional disputará su octava fecha con una programación distribuida entre viernes, sábado y domingo, en el marco de la competencia de primera y Sub 21.
Serán parte de la jornada los 12 equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría, con ocho de ellos en condición de local. En tanto, Colonias y Cerros, Ferro Carril Sud y Racing A. Club deberán presentarse fuera de la ciudad.
La actividad se pondrá en marcha el viernes en la Zona “A”, con el encuentro entre Loma Negra y Espigas. En ese mismo grupo, Balonpié será local el domingo frente a Colonias y Cerros.
En la Zona “B”, Atlético Hinojo recibirá a Jorge Newbery, Vélez enfrentará a Racing A. Club —en un partido que se jugará sin público visitante— y San Martín será local ante Barracas.
Por la Zona “C”, Sierra Chica jugará ante Urdampilleta, Bancario será local frente a Ferro Carril Sud y El Fortín recibirá a Casariego.
En la Zona “D”, Embajadores se medirá con Racing de La Madrid, Estudiantes enfrentará a Bull Dog en el único encuentro previsto para el sábado, y Municipales cerrará su participación como local ante Pirovano.
Programa completo
Zona “A”
Loma Negra vs. Espigas: viernes a las 18:45 en Sub 21 y 21:00 en primera
Balonpié vs. Colonias y Cerros: domingo a las 13:30 en Sub 21 y 11:00 en primera
Zona “B”
Atlético Hinojo vs. Jorge Newbery: domingo a las 12:00 en Sub 21 y 14:15 en primera
Vélez vs. Racing A. Club: domingo a las 13:00 en Sub 21 y 15:00 en primera (sin visitantes)
San Martín vs. Barracas: domingo a las 11:45 en Sub 21 y 14:00 en primera
Zona “C”
Sierra Chica vs. Urdampilleta: domingo a las 10:45 en Sub 21 y 13:00 en primera
Bancario vs. Ferro Carril Sud: domingo a las 10:30 en Sub 21 y 12:30 en primera
El Fortín vs. Casariego: domingo a las 11:45 en Sub 21 y 14:00 en primera
Zona “D”
Embajadores vs. Racing LM: domingo a las 14:00 en Sub 21 y 12:00 en primera
Estudiantes vs. Bull Dog: sábado a las 16:45 en Sub 21 y 19:00 en primera
Municipales vs. Pirovano: domingo a las 12:45 en Sub 21 y 15:00 en primera