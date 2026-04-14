CoNverSo, nuevo episodio: la apasionante historia de Mario Mónaco, el fundador de La Casa de los Cristales

El episodio se estrenará este miércoles 15 de abril a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

En un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y con dirección de Jorge Alberto Scotton, la conversación se detiene en una de esas historias que atraviesan silenciosamente la identidad productiva de Olavarría.

El invitado es Mario Mónaco, socio fundador de La Casa de los Cristales, una empresa que, como él mismo reconoce, creció con perfil bajo, pero logró posicionarse entre las más importantes del país en su rubro.

La charla propone ir más allá del nombre conocido. Por eso, antes de hablar de la empresa, el recorrido se posa en el origen. En la historia personal.

Mónaco es hijo de un inmigrante italiano que llegó a la Argentina con apenas 18 años, en plena Primera Guerra Mundial. Nació en Olavarría, estudió en la ciudad y, tras un paso por Ciencias Económicas en La Plata, tomó una decisión que marcaría su vida: dejar la universidad para emprender.

Ese impulso inicial, acompañado por su familia, lo llevó a abrir un pequeño local en la calle Rivadavia. No había capital, ni experiencia en el rubro. Solo una idea.

“El 1 de octubre de 1962 fue el primer día de trabajo… sin un solo peso, con un local alquilado”, recuerda.

Desde ese punto de partida, la historia empieza a tomar forma. Primero como un negocio de espejos, luego como una vidriería, más tarde como distribuidora y, finalmente, como una empresa industrial con desarrollo tecnológico propio.

El crecimiento no fue casual. A lo largo de la entrevista, Mónaco repasa decisiones clave: la expansión hacia otras ciudades, la incorporación de transporte propio, la apuesta por la distribución mayorista y, sobre todo, la incorporación temprana de tecnología en el procesamiento del vidrio.

En ese recorrido también aparecen los contextos adversos, las crisis económicas y las dificultades para sostener el ritmo productivo. Sin embargo, hay una idea que atraviesa toda la conversación.

“No se puede parar una empresa, porque una empresa que se para muere”, afirma.

Esa lógica explica por qué La Casa de los Cristales avanzó en momentos complejos, incorporó maquinaria de alta tecnología y se adaptó a las nuevas demandas de la construcción moderna.

Uno de los hitos más importantes fue la incorporación del doble vidriado hermético, un salto técnico que no solo posicionó a la empresa en el mercado nacional, sino que también la vinculó con estándares internacionales.

Ese camino de innovación llevó a situaciones poco habituales para una empresa del interior. Una de ellas, la participación en obras de alta exigencia como la Base Marambio en la Antártida.

“Llevar vidrio fabricado en Olavarría en un Hércules hasta la Antártida no es poca cosa”, señala.

Pero si hay un rasgo que distingue a la empresa, más allá de su crecimiento, es su estructura. Desde sus inicios, La Casa de los Cristales se construyó como una empresa familiar, con una lógica que logró sostenerse en el tiempo.

Hoy, esa continuidad se expresa en nuevas generaciones que ocupan roles de decisión, manteniendo una organización basada en grupos familiares que representan la conducción.

“Nos manejamos como tres socios, aunque detrás haya más personas. Esa fue una de las claves para sostener la empresa”, explica.

En ese entramado, el factor humano aparece como un elemento central. La formación interna de los trabajadores, la permanencia de equipos durante décadas y el vínculo cotidiano son parte de la identidad de la empresa.

“Sin gente buena no hubiéramos podido lograr esto”, resume.

La conversación también deja ver otro aspecto: el bajo perfil. A pesar de su dimensión y alcance, Mónaco reconoce que gran parte de la comunidad desconoce el nivel de desarrollo alcanzado.

Y quizás ahí radica uno de los valores del episodio. CoNverSo vuelve a poner en escena una historia que no suele contarse, pero que forma parte del entramado productivo local.

Una historia que, como tantas otras, se construyó con decisiones, riesgos y una idea persistente: hacer, crecer y sostener en el tiempo.

El episodio se estrenará este miércoles 15 de abril a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias.