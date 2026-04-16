“Yo fui el que cortó el primer vidrio”: Mario Mónaco y los inicios de La Casa de los Cristales

Tras el estreno de un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, la historia de Mario Mónaco dejó algo más que un repaso empresarial: una reconstrucción en primera persona de los comienzos, los errores y las decisiones que marcaron el nacimiento de La Casa de los Cristales

El ciclo es conducido por Fabricio Lucio con dirección de Jorge Alberto Scotton y ya está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

Lejos de una mirada épica, el propio Mónaco eligió contar el origen desde un lugar más simple, casi cotidiano. Incluso desde el error.

“Yo fui el que cortó el primer vidrio en La Casa de los Cristales… lo corté al revés, pero se cortó perfecto”, recordó.

La escena sintetiza el punto de partida. Un joven sin experiencia en el rubro, con un negocio recién abierto y la necesidad de aprender haciendo. Sin manual, sin formación técnica previa, pero con decisión.

En la charla, Mónaco reconstruye ese momento inicial en el que no solo no sabía cortar vidrio, sino que tampoco conocía el oficio en profundidad. El aprendizaje fue directo, en el mostrador, en el error y en la repetición.

Ese primer corte, casi anecdótico, terminó siendo fundacional. No por la técnica, sino por lo que representó: el inicio concreto de una actividad que con el tiempo se transformaría en una empresa de alcance nacional.

A partir de ahí, el crecimiento fue progresivo. Primero como un pequeño comercio, luego ampliando servicios, incorporando distribución y, finalmente, dando el salto hacia una estructura industrial con tecnología propia.

Uno de los ejes que atraviesa el episodio es la construcción del conocimiento. No desde lo académico, sino desde la experiencia acumulada.

Mónaco insiste en esa idea a lo largo de la entrevista: el oficio se aprende trabajando. Y en ese recorrido, los errores no son un obstáculo, sino parte del proceso.

Ese enfoque también se trasladó a la empresa. La formación del personal, el desarrollo interno y la especialización fueron claves en el crecimiento sostenido de La Casa de los Cristales.

El episodio de CoNverSo no se detiene únicamente en los logros o en los hitos empresariales. Se apoya, sobre todo, en la reconstrucción de una trayectoria desde lo personal.

En ese sentido, la figura de Mónaco aparece atravesada por decisiones tempranas, riesgos asumidos y una lógica de trabajo constante que se sostuvo en el tiempo.

El resultado es una historia que se construye desde adentro, con detalles que difícilmente aparezcan en una mirada externa, pero que explican el recorrido completo.

Una historia que empieza con un vidrio mal cortado —o cortado “al revés”— y que, con el tiempo, terminó consolidando una de las empresas más reconocidas de la ciudad.