José Carlos Junger “Ruso” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de abril de 2026 a los 66 años de edad. Su hija: Milagros; sus hijos del corazón: Oscar y Sandra; sus nietos: Mia, Teo, Ian, Nicole, Belinda, Agustina, Roberto, Gian Franco y Sofia; sus hermanos: Ernesto, Juan, Irma, Ofelia y Nelly; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “A”, desde las 10:30 horas, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el viernes 17 de abril de 2026 a las 13:30 horas, previo responso en la capilla ardiente. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Luján. Nacido en Espigas. Mecánico alineador.