Alerta en escuelas de Olavarría por amenazas: hay al menos seis denuncias y se dispuso de presencia policial

Hasta las 22 horas de este jueves la Jefatura Distrital y Regional de Educación se llamaron a silencio. Algunas escuelas emitieron comunicados. Reacción en el Municipio y la Estación Departamental de Policía.

La aparición de mensajes intimidatorios en establecimientos educativos encendió la alarma en Olavarría y derivó en un esquema de prevención con presencia policial que se dispondrá durante la jornada de este viernes 17 de abril.

Según confirmaron fuentes de la Estación Departamental de Policía, al menos seis escuelas realizaron denuncias tras detectar amenazas escritas dentro de los edificios.

Los mensajes, en varios casos hallados en baños de las instituciones, se enmarcan en una situación que se replica en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde en las últimas horas se reportaron advertencias similares vinculadas a supuestos ataques en escuelas.

En el plano local, desde la Secretaría de Protección Ciudadana indicaron que se recomendó a las autoridades educativas formalizar las denuncias, ya que ese paso resulta clave para habilitar la intervención policial. A partir de allí, se comenzó a definir la cobertura preventiva en función de los recursos disponibles.

De este modo, se dispuso presencia policial en los horarios de ingreso y egreso, además de recorridas en los alrededores de los establecimientos. El esquema, según detallaron, es similar al del operativo “Aurora”.

“Vamos a disponer el móvil en los horarios de entrada y salida, y en recorrida. Estamos viendo cuáles son los establecimientos y ubicando los recursos para que estén cerca”, señalaron desde la Estación Departamental de Policía.

Qué comunicaron las escuelas

Si bien hay varias escuelas en alerta, En Línea Noticias accedió a los comunicados emitidos por dos establecimientos educativos

Desde la directiva de la Secundaria N° 10 (ex Normal) informaron: “Familias y docentes: la jornada escolar de mañana se realizará de manera normal. Contaremos con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad local en la entrada del edificio, con el objetivo de garantizar la seguridad dentro de la institución. Les pedimos puntualidad en el ingreso a la escuela, y los estudiantes podrán utilizar los baños bajo la supervisión de un preceptor. Esta medida es tomada en todo el Distrito de Olavarría, en aquellas instituciones en las que ha habido una amenaza masiva grave a partir de un mensaje escrito. El objetivo es acompañar a las escuelas para garantizar el derecho a la educación.”

Desde la E.E.S. N°16 “Tte. de Navío Diego M. Wagner” señalaron: “Queremos informarles que, ante una amenaza grave detectada a partir de una escritura en uno de los baños de la escuela, la institución realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades. Se trata de una situación seria y real, que no debe ser minimizada ni tomada como un chiste o una broma. Mañana, la escuela estará acompañada por móviles de la policía para garantizar la seguridad y el cuidado de toda la comunidad educativa.”

En ese mismo establecimiento se indicó además que se trabajará en las aulas sobre lo ocurrido y se reforzarán pautas de organización interna, con el objetivo de abordar la situación desde la prevención y la convivencia.

Las medidas adoptadas en el distrito buscan garantizar la continuidad de las clases y, al mismo tiempo, llevar tranquilidad a familias, estudiantes y docentes frente a un escenario que generó preocupación en la comunidad educativa.

Hasta el momento, la Jefatura Distrital de Educación y la Jefatura Regional eligieron el silencio oficial y no han respondido a las consultas realizadas.