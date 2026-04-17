Vecinos del barrio Pickelado reclamaron por inundaciones ante concejales de la oposición

Concejales de los bloques PRO y Juntos por Olavarría mantuvieron una reunión con vecinos del barrio Pickelado, quienes manifestaron su preocupación por los anegamientos constantes en el sector de Calle 1 y San Martín.

Durante el encuentro, los residentes indicaron que el problema se agravó en los últimos dos años y que ya han solicitado soluciones al intendente Maximiliano Wesner sin obtener respuestas definitivas hasta el momento. Según relataron a los ediles Marcelino Quinteros Videla e Hilario Galli, la zona no registraba este tipo de inconvenientes en décadas anteriores.

A raíz de esta situación, el bloque PRO presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante para solicitar al Departamento Ejecutivo la realización de obras urgentes y tareas de mantenimiento. El objetivo de la iniciativa es evitar que las calles continúen anegándose y prevenir daños en las viviendas de los vecinos ante cada precipitación.