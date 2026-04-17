“Hay una clara decisión de destruir la Educación Universitaria”

En la mañana de este viernes 17 de abril, la presidenta de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Belén Vergel, y el concejal Francisco González visitaron la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). El encuentro se produjo tras el anuncio de la paralización de las obras en la unidad académica por parte del Gobierno Nacional.

Los referentes radicales fueron recibidos por el decano de la institución, Gustavo Otegui, quien encabezó un recorrido por las construcciones inconclusas. Durante la visita, Otegui detalló las dificultades operativas de la facultad, que registra un crecimiento constante en su matrícula, y describió las condiciones actuales en las que desempeñan sus tareas estudiantes y docentes.

Al respecto, Vergel manifestó su preocupación por la falta de prioridad en la finalización de los trabajos. «Las demoras afectan la calidad educativa y frenan el crecimiento del sector salud en la ciudad y la región, considerando el alto porcentaje de alumnos que provienen de localidades vecinas», señaló. Asimismo, instó a que la educación vuelva a ser una prioridad gubernamental.

Por su parte, González se refirió al estado de las instalaciones y a los recursos necesarios para concluir las tareas. «Nos vamos preocupados al observar lo poco que falta para terminar algunas aulas. El decano realizó un repaso de los montos pendientes y no son significativos para un presupuesto nacional», explicó el edil.

En la misma línea, el concejal afirmó que existe una intención de desinvertir en el sistema público. «Dejar de invertir en la Universidad es dejar de invertir en educación y en salud. Hay quejas por la falta de médicos en el sistema público, pero no se invierte en la formación de nuevos profesionales», sostuvo.

Desde el bloque de concejales de la UCR informaron que presentarán un Proyecto de Comunicación en el Honorable Concejo Delante para manifestar la preocupación ante la interrupción de las obras en la Facultad de Ciencias de la Salud.