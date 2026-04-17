Un hombre de 36 años fue aprehendido tras intentar ingresar a una iglesia

Un hombre de 36 años fue aprehendido este jueves por personal del Comando de Patrullas de Olavarría luego de ser sorprendido mientras intentaba forzar el ingreso a un establecimiento religioso.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Mendoza y Las Heras. Según se informó, la policía acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una persona intentando entrar por la fuerza a la iglesia ubicada en esa zona.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron la veracidad de la denuncia al observar al sospechoso manipulando la puerta de acceso. El hombre intentó huir a pie al notar la presencia policial, pero fue interceptado y capturado a los pocos metros.

En el operativo, la policía secuestró un hierro de aproximadamente 10 centímetros y un palo de madera de un metro de largo, elementos que habrían sido utilizados para cometer el daño.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFI N° 7, a cargo del Dr. Christian Urlezaga, bajo la carátula de «Daño infraganti delito».