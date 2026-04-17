Un hombre de 33 años fue detenido tras un allanamiento

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera, en conjunto con agentes del Comando de Patrullas Olavarría, hicieron efectiva una orden de allanamiento y detención en un domicilio ubicado en calle San Lorenzo al 1500.

El procedimiento se dio en el marco de una causa judicial caratulada como «Violación de domicilio, portación ilegal de arma de fuego, lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego (dos hechos)», todo en concurso real y bajo el contexto de violencia de género.

Como resultado del operativo, un hombre de 33 años fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial. El detenido permanecerá alojado en la comisaría a la espera de un cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En el caso interviene la UFI N° 05, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.