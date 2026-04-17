Edicto: sobre resolución de Dirección De Defensa al Consumidor

La DIRECCIÓN DE DEFENSA AL CONSUMIDOR de Olavarria, en relación al EXPTE. 2025-5647 «GONI MARIA EMILIA S/INF LEY 24240 RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Imponer a COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE OLAVARRÍA (COOPELECTRIC) CUIT N° 30545691392, MULTA prevista por el artículo 47 inc. b) de la Ley N° 24.240 de dos (2) canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadistica y Censos de la República Argentina (INDEC) por infracción, por haber infringido las disposiciones de los artículos 4), 19) y 40 de la Ley N° 24.240 y articulo 42) de la Constitución de la República Argentina y articulo 38) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con más la suma de MIIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 3.283,00), en concepto de costas por la actuación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal N°103/24.

ARTICULO 2°:La multa y las costas impuestas deberán abonarse en el plazo de diez(10) días hábiles de notificada la presente, debiendo solicitar, las firmas sancionadas, el correspondiente cupón de pago en la Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales, sita en calle Coronel Suárez N° 2843 de la ciudad de Olavarría, caso contrario una vez transcurrido el término de ley, se remitirán las actuaciones para su ejecución por vía de apremio, de acuerdo a lo estipulado en los articulos 63) y 64) de la Ley N° 13.133,haciendo constar el número de expediente.

ARTÍCULO 3°: Las firmas sancionadas deberán publicar la parte dispositiva de la presente en el diario «En Linea Noticias» de la ciudad de Olavarria, de acuerdo a lo establecido en el articulo 47) in fine de la Ley Nacional N° 24.240, bajo apercibimiento de hacerlo esta Autoridad a costa y costo de los infractores.

ARTÍCULO 4°: Notifiquese, comuniquese, publiquese en el Boletin Municipal, dese al Registro de Resolución y oportunamente archivese.-

QUEDAUD. NOTIFICADO OLAVARRÍA, 27 de marzo de 2026

Dr. Jorge Garaiz

Director de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales