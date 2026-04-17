Edicto sobre quiebra pequeña
- POR CINCO DIAS: Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial nro. Uno con asiento en Olavaría,
Secretaría Unica, hace saber que en los autos «TELLO MARIELA LILIANA S/ QUIEBRA (PEQUEÑA)» (expte. n° OL-5909/2024) con fecha 26/11/24 se ha decretado el estado de quiebra de MARIELA LILIANA TELLO, argentina, DNI N° 20332099, profesión jubilada, con domicilio real en calle Alberdi Sur Nº s/n de la localidad de Olavarria. Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación ante la Síndico, Cr. EDUARDO HORACIO GILBERTO, con domicilio en Av. Urquiza N° 3644 de Olavarría. Tel. 02284-427119 ὁ 221-4209605 6 221-4850407, 0221-4209605, y correo: [email protected], en el horario de Lunes a Viernes de 9.00 a 13,00 hs. y de 16,00 a 19,00 hs, con turno previo, hasta el 30/6/26, y formular las observaciones e impugnaciones del art. 34 L.C.Q. hasta el día 16/7/26.- La fallida, y los terceros deberán entregar al síndico los bienes y documentación de aquél que obren en su poder.- Prohíbese hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de considerárselos ineficaces».-