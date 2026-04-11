Edicto sobre prescripcion adquisitiva larga

EDICTO: Por DOS díasel Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. María Hilda GALDOS, Secretaría Única, a cargo del Dr. Jorge Mariano FERRARI, CITA al demandado KANPUR SOCIEDAD ANONIMA (CUIT nº 30-63650842-6) y/o a sus socios, a fin de que en el término de DIEZ DÍAS tomen intervención en autos «GONZALEZ BLAS MARCELO C/ KANPUR SA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA» (Expte. Nº OL-6211-2025), bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES, citándose además a todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble que se pretende usucapir, ubicado en zona rural del partido de Olavarría, próximos a la Estación Iturregui, Designado Catastralmente como: Circ. XVIII, Parcelas 1295 y 1296, Matriculas n° 32469 y n° 32468, Partidas 1385 y 7478 respectivamente de Olavarría. Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho.