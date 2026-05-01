Edicto: por Prescripcion adquisitiva larga
POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en
Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a
sucesores de la Sra. ISABEL CAMPAGNE DE ECHEVESTE-y a quiénes se consideren con derechos
sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «URDANGARIN MARTIN ADOLFO C/ CAMPAGNE DE
ECHEVESTE ISABEL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA», Expte OL-1742-2026 situado en la
calle 15 s/n entre 14 y 15 de la localidad de Hinojo Partido de Olavarría, designado catastralmente como
CIRC. II, SECCION J, MANZANA 871e,CHACRA 871, PARCELA 14, Partida 4332 Matrícula 57820
(078)- para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo
apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría.
El presente edicto deberá publicarse en el Diario En Linea Noticias de Olavarría.-