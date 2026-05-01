Edicto: por Prescripcion adquisitiva larga

POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en

Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a

sucesores de la Sra. ISABEL CAMPAGNE DE ECHEVESTE-y a quiénes se consideren con derechos

sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «URDANGARIN MARTIN ADOLFO C/ CAMPAGNE DE

ECHEVESTE ISABEL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA», Expte OL-1742-2026 situado en la

calle 15 s/n entre 14 y 15 de la localidad de Hinojo Partido de Olavarría, designado catastralmente como

CIRC. II, SECCION J, MANZANA 871e,CHACRA 871, PARCELA 14, Partida 4332 Matrícula 57820

(078)- para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo

apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría.

El presente edicto deberá publicarse en el Diario En Linea Noticias de Olavarría.-