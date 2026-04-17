Custodia policial en el ingreso a escuelas de Olavarría e Hinojo tras amenazas

Imagenes: En Línea Noticias / Mauricio Latorre

Este viernes se llevó adelante un operativo de custodia dinámica en al menos seis establecimientos educativos de Olavarría y la localidad de Hinojo. La medida se implementó luego de que se conocieran amenazas en diversas instituciones durante las últimas horas, lo que motivó la radicación de las denuncias policiales correspondientes.

El ingreso escolar entre las 7:30 y las 8:45 se desarrolló con normalidad, aunque con la presencia de patrulleros apostados en las puertas de los edificios. El sistema de seguridad fue organizado por la Jefatura de Policía en conjunto con la Secretaría de Seguridad Municipal.

En un recorrido realizado por En Línea Noticias, se constató la presencia de móviles policiales en cuatro establecimientos de la ciudad: el ex Colegio Nacional (Media Nº 6), el Colegio San Antonio, la Escuela Normal y la Escuela Secundaria Nº 16, ubicada en el barrio CECO.

A pesar de la guardia policial y de que las autoridades escolares recibieron a los alumnos en los accesos, se registró un ausentismo parcial. Muchos padres optaron por no enviar a sus hijos a las instituciones a raíz de la incertidumbre generada por los mensajes intimidatorios.

Las amenazas afectaron a establecimientos de Olavarría y uno de la localidad de Hinojo, activando el protocolo de seguridad de manera preventiva para garantizar el dictado de clases.