Cuatro patinadoras de Racing compitieron en el primer regional de Tres Arroyos

Los días 11 y 12 de abril se realizó la primera fecha regional de la Asociación del Centro de Patín en la ciudad de Tres Arroyos. La delegación del Club Racing de Olavarría estuvo integrada por cuatro deportistas, quienes compitieron bajo la dirección técnica de Luz Kremer.

Los resultados obtenidos por las patinadoras locales fueron los siguientes:

Mia Guido: 1° puesto en la categoría Segunda B Junior, especialidad figuras obligatorias.

Ginna Bellinzoni: 1° puesto en la categoría Promocional B Junior, especialidad figuras obligatorias y 4° puesto en libre.

Mia Vitale Trebucq: 1° puesto en categoría Primera C 16 años y más, especialidad libre y 2° puesto en categoría Promocional B Junior, figuras obligatorias.

Catalina Pachano: 1° puesto en categoría Tercera C 16 años y más, especialidad libre.