Deportes: Inscribite en los Juegos Bonaerenses 2026

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que se encuentra abierta la inscripción para participar de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses 2026.

Desde el área se aclara que aquellos participantes en deportes Juveniles y Personas con Discapacidad podrán anotarse de manera online a través de la página juegos.gba.gob.ar.

Mientras que Personas Mayores (mayores de 60 años) podrán acercarse hasta la sede de la Dirección de Deportes, ubicada en Av. Del Valle 3549 (La Casa del Deporte), de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

Se recomienda a las personas interesadas concurrir con los datos para la inscripción como así también los datos de las o los compañeros en las disciplinas (nombre y apellido completo, DNI, fecha de nacimiento, edad, dirección y teléfono).

La edición 2026 comprende las siguientes disciplinas para personas mayores:

Disciplinas en equipo

– Coreografía Pop

– New Com

Disciplinas individuales

– Ajedrez

– Chin Chon

– Damas

– Natación

– Pesca

– Sapo

– Taba

– Tenis de Mesa.

– Bonaerenses en Carrera

– Burako

– Lotería

Discplinas por parejas

– Fútbol Tenis

– Pádel

– Orientación

– Bochas

– Caminata

– Escoba de Quince

– Mus

– Pentatlón

– Tenis

– Truco

– Pelota

– Tejo Mixto-Femenino-Masculino

Disciplinas intergeneracional

– Bochas

– Fútbol Tenis

– Orientación

– Tejo

– Sapo

– Truco