Charla sobre manejo de arbolado público y técnicas de poda en el Salón Rivadavia

Sociedad
Por En Linea Noticias 0

La Dirección de Desarrollo Agropecuario local organiza una jornada abierta sobre el manejo del arbolado público y las buenas prácticas de poda. El encuentro será este viernes 17 de abril a las 18 horas en el Salón Rivadavia.

La actividad está dirigida a la comunidad en general, profesionales del sector y empresas proveedoras del Municipio. El objetivo es abordar las intervenciones frecuentes en el arbolado urbano y advertir sobre los perjuicios que ocasionan las podas realizadas sin criterio técnico.

Desde la organización recordaron que la Ordenanza Municipal N° 5455/24 regula estas acciones en la ciudad. Tras las campañas de difusión realizadas durante el año pasado, en este 2026 se prevé el inicio de controles y la aplicación de sanciones.

La normativa vigente prohíbe la mutilación, tala y extracción, así como cualquier daño a los ejemplares que forman parte del patrimonio forestal del Partido de Olavarría.

La iniciativa surge de una mesa de trabajo integrada por el Municipio, el INTA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires. Los interesados en asistir deben completar un formulario de inscripción previo.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!