Charla sobre manejo de arbolado público y técnicas de poda en el Salón Rivadavia

La Dirección de Desarrollo Agropecuario local organiza una jornada abierta sobre el manejo del arbolado público y las buenas prácticas de poda. El encuentro será este viernes 17 de abril a las 18 horas en el Salón Rivadavia.

La actividad está dirigida a la comunidad en general, profesionales del sector y empresas proveedoras del Municipio. El objetivo es abordar las intervenciones frecuentes en el arbolado urbano y advertir sobre los perjuicios que ocasionan las podas realizadas sin criterio técnico.

Desde la organización recordaron que la Ordenanza Municipal N° 5455/24 regula estas acciones en la ciudad. Tras las campañas de difusión realizadas durante el año pasado, en este 2026 se prevé el inicio de controles y la aplicación de sanciones.

La normativa vigente prohíbe la mutilación, tala y extracción, así como cualquier daño a los ejemplares que forman parte del patrimonio forestal del Partido de Olavarría.

La iniciativa surge de una mesa de trabajo integrada por el Municipio, el INTA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires. Los interesados en asistir deben completar un formulario de inscripción previo.