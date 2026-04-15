Sara Susana Suhurt de Aquerreta (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de abril de 2026 a los 85 años de edad. Su esposo Jose Luis Aquerreta; sus hijos Monica, Gabriel y Evangelina Aquerreta; sus hijos políticos Omar y Silvina; sus nietos Karen, Emiliano, Camila, Nicolas y Josefina; sus hermanos Carmen y Carlos; sus nietos políticos, sus sobrinas, sobrinos, sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

Lugar de nacimiento: Nacida en Las Flores. Actividad que desarrollaba: Jubilada. Barrio en el que vivía: Vecina de barrio Mariano Moreno.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C». El velatorio comienza a las 16:30 horas, cierra a las 21:00 horas y reabre este jueves a las 7:00 horas. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz. DÍA Y HORA: Jueves 16 de abril a las 9:30 horas. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC