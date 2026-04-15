Continúa la campaña de vacunación antigripal 2026 en Olavarría

El Municipio de Olavarría informó que sigue adelante la campaña de vacunación antigripal 2026 y convocó a los grupos de riesgo a acercarse a los espacios municipales habilitados para recibir la dosis.

La iniciativa, que es coordinada por la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, se desarrolla como cada año con la aplicación progresiva de vacunas, en función de la disponibilidad de dosis.

La campaña está dirigida a personas mayores de 65 años, personal de salud, personas gestantes —en cualquier trimestre del embarazo— y puérperas, en este último caso hasta un máximo de 10 días posteriores al parto si no recibieron la vacuna durante la gestación. También incluye a niños y niñas de entre 6 y 24 meses, quienes deben completar un esquema de dos dosis en caso de no haber sido vacunados previamente.

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A su vez, se contempla a personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, que deberán presentar la documentación médica correspondiente, además de personal estratégico, como integrantes de fuerzas de seguridad o áreas esenciales. Este año, además, se sumó un nuevo grupo: personas en contacto con aves de corral.

Desde el área de Salud recordaron que la gripe es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa, que se transmite a través de gotitas al toser o estornudar, y que suele incrementarse durante los meses más fríos.

En ese sentido, remarcaron que la vacunación permite reducir complicaciones, internaciones y secuelas, especialmente en los sectores más vulnerables.