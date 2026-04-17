Abren la preinscripción para aspirantes a cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense

El Servicio Penitenciario Bonaerense informó que desde este viernes 17 de abril y hasta el próximo 15 de mayo permanece abierta la preinscripción para la carrera de oficiales 2027, que se dicta en la Escuela de Cadetes de La Plata.

La formación técnica ofrece salida laboral inmediata y título oficial. Los interesados deben inscribirse de manera online a través del sitio oficial www.spb.gba.gob.ar, donde se encuentra disponible el formulario para aspirantes.

La carrera tiene una duración de dos años y otorga el título de Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social. El dictado de clases se realiza en la Escuela de Cadetes «Inspector General Baltasar A. Iramain», ubicada en la calle 44 N° 2000 de la capital provincial.

Al egresar, los alumnos serán incorporados a la fuerza con la jerarquía de Oficial Adjutor del Escalafón General. El título cuenta con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Requisitos para la postulación

Haber nacido entre el 5 de abril de 2003 y el 31 de diciembre de 2009.

Ser argentino, nativo o por opción.

Tener estudios secundarios completos.

No poseer antecedentes penales.

Entregar la solicitud y documentación administrativa en los plazos estipulados.

Instancias del proceso

Tras la preinscripción virtual, la presentación de documentación se realizará de manera presencial entre el 18 de mayo y el 19 de junio de 2026 en la sede de la Escuela de Cadetes para formalizar el trámite.

Posteriormente, se iniciará el proceso de selección con pruebas eliminatorias que se desarrollarán entre junio y octubre. Esta instancia incluye exámenes de conocimientos generales, psicotécnicos, de salud, aptitud física y una entrevista personal.

En el sitio web del SPB se encuentra disponible la bibliografía sugerida para los exámenes y el formulario de inscripción para descargar.