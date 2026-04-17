Marta Casanella analizó la situación de las escuelas de Olavarría: «Son amenazas terroristas»

La jefa regional de educación, Marta Casanella, se refirió a la ola de mensajes intimidatorios que afectaron a diversas instituciones educativas de la ciudad y la región. En una entrevista brindada a Desayuno con Noticias por Radio M, la funcionaria confirmó que se han radicado seis denuncias penales hasta el momento.

Casanella fue tajante al definir la naturaleza de estos episodios, vinculados a retos virales en redes sociales como TikTok: «En principio hay que tipificarlas como lo que son: son amenazas terroristas. Por más que sea un papel escrito en un baño, es un delito y hay que actuar a la altura de la circunstancia».

Medidas de seguridad y vigilancia

Para garantizar el dictado de clases, las autoridades educativas activaron un protocolo de seguridad que incluye vigilancia externa e interna. Según detalló la inspectora, el esquema de trabajo implica que «los estudiantes no van a poder deambular por pasillos» y que, ante cualquier necesidad de ir al baño, deberán ser «acompañados por un adulto».

«En los recreos habrá un control permanente de los preceptores ingresando cada cinco estudiantes. No va a haber un estudiante que esté sin mirada adulta en ningún momento en la institución«, remarcó la funcionaria para llevar tranquilidad a los padres.

El rol de las familias

La jefa regional instó a los padres a involucrarse en el control de los contenidos que consumen los menores. «Son nuestros jóvenes de Olavarría quienes se han organizado para hacer esto a través de alguna red. Son nuestros hijos, nuestras hijas», reflexionó y pidió a los progenitores que durante el fin de semana analicen «cuáles son sus preferencias y por qué tienen empatía con este tipo de sucesos».

Finalmente, Casanella descartó que estas acciones puedan ser consideradas simples travesuras de adolescentes. «Existe la posibilidad de que quienes lo llevan adelante lo tomen como una especie de broma, pero eso no quita que siga configurándose como un delito», concluyó, reafirmando que las escuelas deben ser sostenidas como «territorio de paz».