Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: impacto en Olavarría y alerta por vuelos sanitarios

En una entrevista brindada al programa Desayuno con Noticias por Radio M, el meteorólogo olavarriense e investigador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Luciano Vidal, brindó detalles sobre la crítica situación que atraviesa el organismo. Confirmó que ya son 140 los trabajadores afectados en esta etapa y advirtió que la cifra podría ascender a 240 antes de fin de año.

Vidal explicó que las notificaciones oficiales comenzaron a recibirse este jueves y que el panorama es de gran incertidumbre. Respecto a la magnitud del recorte, sostuvo: “Desde Desregulación estaban pidiendo un número aún más grande y eso implica un colapso operativo del servicio porque hoy estamos muy por debajo de la dotación óptima para llevar a cabo todas las tareas que necesitamos para hacer un buen monitoreo, pronóstico y alerta temprana para la protección de la población”.

Sobre el impacto directo en Olavarría, donde la estación cuenta con cuatro empleados, Vidal confirmó que «en el caso de Olavarría es una persona en esta etapa» la que será desvinculada. Además, denunció irregularidades en la gestión de las bajas: “Están moviendo fichas todavía al día de hoy. Es un manejo muy desprolijo, horrible, de las autoridades del organismo, en particular del área de Recursos Humanos”.

Uno de los puntos más preocupantes mencionados por el profesional es la pérdida de capacidad de observación. Vidal advirtió que, por falta de personal, se dejará de medir durante la noche en gran parte del país. “Vamos a quedar ciegos en un montón de aspectos, principalmente en lo que tiene que ver con el monitoreo de tormentas; en Argentina, por una cuestión geográfica y climática, es el momento en que mayormente se dan las tormentas más fuertes”, detalló.

El investigador también vinculó este desmantelamiento con el contexto global actual. Al respecto, manifestó: “Estamos yendo en contramano completamente del mundo. En todo el mundo se están haciendo más inversiones y reforzando los sistemas de alerta temprana para prevenir y mitigar los efectos de estos fenómenos meteorológicos que cada vez son más intensos”.

En cuanto a la justificación oficial de los recortes, Vidal desestimó que exista una sobrepoblación de trabajadores en el área técnica. Recordó que auditorías previas, incluso durante la gestión de Mauricio Macri, ya habían determinado que el personal era insuficiente: “Lo que había dado en ese momento era que estábamos por debajo de la dotación óptima. Todos estábamos sobrecargados de trabajo haciendo más cosas de las que tendríamos que hacer”.

Uno de los mayores riesgos señalados para la ciudad de Olavarría tiene que ver con la seguridad aérea. Vidal alertó que la reducción de personal “implica que probablemente no se pueda cumplir con la asistencia necesaria para que el vuelo se realice de manera segura”. Esto afecta directamente a los vuelos sanitarios y operativos de ablación de órganos: “Olavarría es un nodo importante regional para todo lo que tiene que ver con vuelos sanitarios; tenemos una muy buena infraestructura en el aeropuerto pero la meteorología es clave”.

Finalmente, el meteorólogo se refirió al «apagón informativo» convocado para este viernes entre las 5 y las 12 del mediodía como medida de fuerza. Explicó que «lo que se va a notar como más afectado va a ser la cuestión de vuelos», ya que la planificación de rutas depende de estos datos. No obstante, aclaró: “Lo que no se va a dejar de realizar es el sistema de alerta temprana. Si existe algún evento crítico que ponga en riesgo vidas humanas, se va a seguir emitiendo. No vamos a dejar desprotegida a la sociedad”