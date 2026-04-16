Una mujer herida tras caer una camioneta en una zanja
La unidad 17 del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría intervino este jueves por la tarde en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las avenidas Avellaneda y Eva Perón.
En el lugar, una camioneta Toyota Hilux que circulaba por la prolongación de la avenida Avellaneda en dirección a la ciudad siguió de largo al ingresar a la rotonda. El vehículo impactó contra los guardarraíles, los rompió y terminó en el interior de una zanja ubicada en el centro del distribuidor de tránsito.
En la camioneta viajaba un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años. Producto del impacto, personal médico del Hospital Municipal y efectivos de bomberos trabajaron en conjunto para rescatar a la mujer, quien fue retirada en camilla y trasladada al centro de salud local junto al conductor de la camioneta. Según se informó, la víctima se encontraba consciente y, en principio, sus lesiones no representan riesgo de vida.
Además de las tareas de rescate, los bomberos procedieron al corte del suministro eléctrico y de combustible del vehículo para prevenir posibles incendios o incidentes derivados.
El operativo de seguridad estuvo encabezado por personal del Comando de Patrullas de Olavarría y efectivos de la base UTOI, quienes ordenaron el tránsito en un sector que presentaba una importante afluencia de vehículos al momento del hecho.