Una mujer herida tras caer una camioneta en una zanja

​La unidad 17 del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría intervino este jueves por la tarde en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las avenidas Avellaneda y Eva Perón.

​En el lugar, una camioneta Toyota Hilux que circulaba por la prolongación de la avenida Avellaneda en dirección a la ciudad siguió de largo al ingresar a la rotonda. El vehículo impactó contra los guardarraíles, los rompió y terminó en el interior de una zanja ubicada en el centro del distribuidor de tránsito.

​En la camioneta viajaba un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años. Producto del impacto, personal médico del Hospital Municipal y efectivos de bomberos trabajaron en conjunto para rescatar a la mujer, quien fue retirada en camilla y trasladada al centro de salud local junto al conductor de la camioneta. Según se informó, la víctima se encontraba consciente y, en principio, sus lesiones no representan riesgo de vida.

​Además de las tareas de rescate, los bomberos procedieron al corte del suministro eléctrico y de combustible del vehículo para prevenir posibles incendios o incidentes derivados.

​El operativo de seguridad estuvo encabezado por personal del Comando de Patrullas de Olavarría y efectivos de la base UTOI, quienes ordenaron el tránsito en un sector que presentaba una importante afluencia de vehículos al momento del hecho.