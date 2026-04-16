Olavarriense detenido en Azul acusado de haber robado en una vivienda en construcción

Un hombre oriundo de Olavarría fue detenido en la ciudad de Azul, acusado de haber cometido un robo en una vivienda en construcción, en un hecho que es investigado por la Justicia bajo la carátula de “robo simple”.

Según la información fue dada a conocer por colegas del diario El Tiempo de Azul, el imputado fue identificado como Miguel Ángel Maica, de 35 años, quien actualmente permanece alojado en la Seccional Primera de esa ciudad, a la espera de un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense para su traslado a una unidad carcelaria.

La detención se concretó el miércoles por disposición del titular del Juzgado de Garantías N° 3, Juan José Suárez, a pedido del fiscal Adrián Peiretti, a cargo de la UFI N° 13, en el marco de una causa iniciada tras la denuncia de un robo ocurrido en una obra en construcción.

De acuerdo a la investigación, el hecho fue denunciado el lunes, cuando el propietario de la vivienda —ubicada en la prolongación Norte de la calle Colón— constató el faltante de tres cajas de pisos cerámicos.

Según se estableció, el autor del ilícito habría ingresado al lugar tras dañar una puerta balcón de doble vidrio, aprovechando que no había personas en el inmueble. En el lugar, además, fueron halladas otras cajas tiradas en el patio y manchas de sangre.

Entre los elementos que lo vinculan con el hecho, los investigadores señalaron el hallazgo de un rastro papilar dactilar en el interior de la vivienda, que corresponde a dos dedos de la mano derecha del acusado.

En el marco de la causa, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda del barrio San Martín de Porres, donde reside de manera temporal el imputado, procedimiento en el que se concretó su detención y se secuestró su teléfono celular.

Este jueves, Maica fue trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria, aunque optó por no declarar.

Desde la acusación sostienen que fue el autor del robo, mientras avanza la investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho.