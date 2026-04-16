Caminos rurales: «Hay un diálogo constante», dijo Mercedes Landívar

Las declaraciones fueron distribuidas por el área de Comunicación del Municipio tras la reunión que se realizó el miércoles donde quedó conformada la Comisión para Obras de Infraestructura Rural.

La puesta en funcionamiento de la Comisión para Obras de Infraestructura Rural fue el eje de una reunión realizada este miércoles en el Palacio Municipal, convocada por el Municipio. Se trata de un espacio de trabajo interinstitucional creado por ordenanza en 2017, que hasta ahora no había logrado sostenerse en el tiempo.

En un clima de diálogo y búsqueda de consensos, durante el encuentro se acordaron pautas de trabajo conjunto para avanzar en distintas acciones vinculadas a la infraestructura rural del Partido.

La reunión fue encabezada por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director de Obras Rurales Mariano Arrignon. También participaron la Jefa Regional de Educación Marta Casanella, la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino, las concejalas Belén Abraham y Telma Cazot, además de referentes de la Mesa Agropecuaria.

Vale recordar que la Comisión tiene su marco normativo en la Ordenanza 4213/17, que establece su integración por representantes del Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante, la Mesa Agropecuaria, el Consejo Escolar, docentes de escuelas rurales y la Facultad de Ingeniería. Desde su creación, no había logrado una implementación efectiva y sostenida.

Durante la apertura, Landívar destacó la importancia de institucionalizar el trabajo conjunto: “Es muy importante poder trabajar en la constitución de esta mesa, poder trabajar en conjunto. Hay un diálogo constante, pero es relevante poder formalizar estos ámbitos de trabajo, de gestión, y más aún poder hacerlo no solo desde la mirada del gobierno, sino también con los distintos sectores, para la toma de buenas decisiones”, expresó.

Durante la reunión, el director de Obras Rurales Mariano Arrignon presentó un informe de gestión sobre los trabajos realizados entre diciembre y marzo, un período marcado primero por la sequía y luego por intensas precipitaciones, especialmente en la zona de Recalde.

En ese lapso se ejecutaron trabajos de alteo en 177 kilómetros de la red vial rural del Partido de Olavarría, con una inversión superior a 400 millones de pesos, mediante una labor articulada de 13 motoniveladoras y equipos adicionales.

También se detalló el listado de obras previstas para 2026, algunas ya licitadas y otras próximas a concretarse. Según se indicó, estos trabajos fueron definidos a partir del diálogo entre el Municipio, productores e instituciones, en un contexto donde también se analizó el cambio en el régimen de lluvias en el Partido.

Durante el encuentro además se respondieron consultas puntuales y se abordaron problemáticas en distintos sectores rurales, con el objetivo de avanzar en soluciones consensuadas.

Por último, se acordó que cada institución designe a sus representantes para conformar la Comisión y avanzar en aspectos vinculados a su funcionamiento, como la frecuencia y modalidad de las reuniones.