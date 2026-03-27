Pablo Alarcón y Claribel Medina se presentan con la obra “Es complicado”

Los actores Pablo Alarcón y Claribel Medina regresan a los escenarios locales con la pieza teatral “Es complicado”. La función tendrá lugar el viernes 24 de abril a las 21:00.

La obra, escrita y dirigida por Ernesto Medela bajo la producción de Damián Sequeira, aborda la historia de un matrimonio en proceso de divorcio que se reúne en una casa de fin de semana. El texto transita temáticas como el desamor, los celos y los vínculos afectivos, combinando elementos de humor y emoción.

Tras su estreno en el Teatro Regina de Buenos Aires, la producción inició una gira nacional luego de obtener cinco nominaciones y tres Premios Carlos durante la temporada en Villa Carlos Paz, incluyendo las categorías de mejor comedia dramática, mejor actriz y premio a la trayectoria.

Las entradas para el evento se encuentran sectorizadas y no son numeradas. Los valores establecidos son: