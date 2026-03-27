Se realizó la primera Campaña de Basura Electrónica del 2026

En la mañana de este jueves, el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO) fue el punto central de la primera Campaña de Recolección de Residuos Electrónicos de este 2026. La misma surje de un trabajo articulado entre las áreas de Coordinación de Ambiente y el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT), pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio y la Dirección de Tecnología Educativa de la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, a través de un trabajo en conjunto con la Jefatura Distrital y Regional de Educación, se impulsa el proyecto interinstitucional “Clic Verde: del desecho al derecho”, dando lugar a la participación activa de instituciones educativas en la clasificación de equipos recuperables, una iniciativa que promueve la gestión responsable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), desde una perspectiva educativa y ambiental.

En este sentido, docentes y alumnos del C.F.P. N° 401, la E.E.S.T. N° 2, la E.P.S. N° 4 y la E.E.S. N° 3 participaron en esta jornada realizando un trabajo de identificación, clasificación y selección de equipos con potencial de reparación o reutilización.

Esta instancia funciona como un paso intermedio entre la recepción del material y su traslado al Complejo Penitenciario de la localidad de Sierra Chica, donde se realiza el tratamiento del material que no pueda ser recuperado y quede como descarte.

Los equipos que resultaron aptos serán reacondicionados para su reutilización en instituciones educativas, favoreciendo el acceso a recursos tecnológicos y promoviendo la economía circular.

La propuesta se enmarca en una política pública sostenida por el Municipio de Olavarría y que incluye el trabajo articulado con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para el tratamiento de estos residuos, incorporando en esta oportunidad una nueva instancia de participación educativa.