Pablo Di Uono cruzó a Luis Caputo por el modelo industrial: «No hay derrame Toto»

enlineanoticias.com.ar

El secretario de Desarrollo Económico del municipio de Olavarría cuestionó las recientes definiciones del ministro de Economía de la Nación sobre el sector productivo argentino.

El intercambio se originó tras las declaraciones de Caputo en el Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, donde defendió la apertura comercial y criticó el esquema de las últimas décadas. «El modelo de nuestros últimos 20 años, lejos de hacer crecer la industria, ni siquiera pudo hacer crecer un empleo. Ese modelo no tenía nada que ver con algo industrial, era prebendario», afirmó el titular del Palacio de Hacienda, quien además calificó el rumbo actual como «eficiente, moral y justo».

Por su parte, el funcionario local utilizó su cuenta de la red social X para responder al ministro y exponer la realidad del sector productivo en Olavarría. «Venga a Olavarría Ministro @LuisCaputoAR, recorra nuestro Parque Industrial, hable con nuestros empresarios y vea cómo se las ingenian para no despedir gente», expresó Di Uono.

En la misma línea, el secretario municipal agregó: «Lo que usted llama ‘prebendario’ para nosotros es trabajo genuino, inversión local y familias que dependen de que las máquinas sigan prendidas. El ajuste y la apertura ciega están asfixiando a quienes producen de verdad».