Comenzó la inscripción al Examen de Idoneidad 2026 para el ingreso al Poder Judicial bonaerense

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires informa que ya se encuentra abierta la inscripción al Examen de Idoneidad 2026, requisito obligatorio para quienes aspiren a ingresar al agrupamiento administrativo del Poder Judicial.

Para el Departamento Judicial de Azul, la inscripción se realizará del 4 al 8 de mayo de 2026, mientras que el examen se llevará a cabo el 29 de mayo de 2026.

Cómo inscribirse:

El trámite se realiza íntegramente de manera virtual y consta de cuatro pasos:

Registro en la plataforma oficial: https://examendeidoneidad.scba.gov.ar Matriculación en el aula virtual del departamento judicial correspondiente al domicilio del aspirante. Aceptación de los requisitos para rendir, mediante la declaración jurada disponible en cada aula virtual. Carga de datos personales y envío del formulario correspondiente.

Eximidos de rendir:

Quienes se encuentren eximidos de rendir (según las condiciones detalladas en la plataforma) y tengan domicilio en los departamentos convocados, deberán igualmente matricularse en el aula virtual y completar la declaración jurada durante el período de inscripción.

Asimismo, quienes hayan aprobado el examen en años anteriores deberán verificar la vigencia del mismo. A saber:

Exámenes 2016, 2020 y 2021: validez hasta el 31 de diciembre de 2026 .

validez hasta el . Exámenes 2024: validez hasta el 31 de julio de 2028 .

validez hasta el . Los exámenes aprobados en los años 2010 y 2013 ya se encuentran vencidas desde 2016.

Para consultas o información adicional, se encuentra disponible el correo electrónico institucional: [email protected]